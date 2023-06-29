Karabük'te Yolcu Minibüsü Kazası: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33 nolu Cadde'de meydana geldi. Yoldan karşıya geçmeye çalışan Selahattin Tabak'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Karabük Belediyesi'ne ait yolcu minibüsü çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tabak, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tabak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.