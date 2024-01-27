Karabük'te yol kenarındaki istinat duvarı yıkıldı
Karabük'te yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'nde bulunan yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Olayın ardından güvenlik önlemi alan ekipler, onarım çalışmalarına başladı.
Karabük'te yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.
Yağışın etkili olduğu kentte 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'nde, toprak kayması yaşandı.
Toprak kayması nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.
Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, onarım için çalışma başlattı.