Karabük'te kar nedeniyle çöken garaj çatısı 3 otomobile zarar verdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle garaj çatısının çökmesi sonucu 3 otomobilde hasar oluştu.

Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde yoğun kar nedeniyle bir apartman garajının çatısı çöktü.

Yaralananın olmadığı olayda park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.

Öte yandan, Sadri Artunç Caddesi'nde de kar nedeniyle bir iş yerine ait tente çöktü.