Karabük'te kar nedeniyle çöken garaj çatısı 3 otomobile zarar verdi
Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu bir apartman garajının çökmesiyle park halindeki 3 otomobil hasar gördü. Olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Ayrıca, Sadri Artunç Caddesi'nde bir iş yerine ait tente de kar nedeniyle çöktü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle garaj çatısının çökmesi sonucu 3 otomobilde hasar oluştu.
Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde yoğun kar nedeniyle bir apartman garajının çatısı çöktü.
Yaralananın olmadığı olayda park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.
Öte yandan, Sadri Artunç Caddesi'nde de kar nedeniyle bir iş yerine ait tente çöktü.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel