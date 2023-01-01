Yeni yıl kutlamalarında havai fişek kazası
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Karabük'te yeni yıl kutlamalarındaki havai fişek kazası cep telefonuyla görüntülendi.
Karabük'te yeni yıl kutlamalarındaki havai fişek kazası cep telefonuyla görüntülendi.
100. Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde'de bir grup vatandaş yeni yıl kutlaması düzenledi. Kutlamalar sırasında grup üyeleri havai fişek ateşledi.
Ateşlenen havai fişekler devrilerek kalabalığın üzerine sıçradı. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, 2 kişinin havai fişek ateşlediği ve devrilen havai fişeklerin vatandaşların üzerine sıçraması görülüyor.
Kaynak: AA / Güncel