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Karabük'te yayaya çarpan araç refüje çarptı, sürücü yaralandı; kaza kameraya yansıdı

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Karabük'te yayaya çarpan araç refüje çarptı, sürücü yaralandı; kaza kameraya yansıdı
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Karabük'te öğle saatlerinde Bayır Mahallesi'nde yayaya çarpan otomobil savrularak refüje çarptı. Kazada yaya yara almadan kurtulurken 81 yaşındaki sürücü yaralandı ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza kameraya yansıdı.

KARABÜK'te yayaya çarpan otomobil savrulup refüje çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. (81) yönetimindeki 81 ADM 143 plakalı otomobil, yayaya çarptıktan sonra savrularak refüje çarptı. Otomobilin çarptığı kadın kazayı yara almadan atlatırken sürücü ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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