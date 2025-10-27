Karabük'te Yavru Bozayı Seraya Girdi
Karabük'ün Çerçiler Mahallesi'nde, yiyecek arayan yavru bozayı iki gün boyunca güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir seraya girerek marul yedi.
KARABÜK'te, mahalleye inen, 2 gün boyunca geceleri bir seraya girip marul yiyen yavru bozayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük'ün yüksek kesimlerindeki doğal yaşam alanında yavru bozayı, Çerçiler Mahallesi'ne indi. Yiyecek arayan ayı hafta sonu 2 gün boyunca geceleri Hüseyin Arabacı'ya ait seraya girerek marul yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
