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Karabük'te Yaralı Kızıl Şahinler ve Hasta Kurt Tedavi Altına Alındı

Karabük'te Yaralı Kızıl Şahinler ve Hasta Kurt Tedavi Altına Alındı
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Karabük'te yapılan bir operasyonla 2 yaralı kızıl şahin ve hasta bir kurt tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi. Yaralı hayvanlar, tedavi süreçlerinin ardından doğal ortamlarına salınacak.

Karabük'te yaralı 2 kızıl şahin ile vatandaşların bulduğu hasta kurt tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Safranbolu ilçesinde yapılan faaliyet sırasında 2 yaralı kızıl şahin bulundu.

Ekipler, tedavi ve bakımının yapılması için şahinleri Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Öte yandan 100. Yıl Mahallesi 1059 Sokak'ta kurt gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevi ekipleri, kurdu yakaladı. Uyuz olduğu değerlendirilen kurt, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahinler ile hasta kurt, tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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