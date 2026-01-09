Haberler

Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı

Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Hacışaban köyünde bir yangın meydana geldi. Ali B'ye ait 200 yıllık 2 katlı ahşap ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Hacışaban köyünde Ali B'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Yangından sonra eve giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı