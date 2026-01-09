Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde, Hacışaban köyünde bir yangın meydana geldi. Ali B'ye ait 200 yıllık 2 katlı ahşap ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Hacışaban köyünde Ali B'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel