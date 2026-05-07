Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 3 uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Operasyonlarda, 7 şüphelinin üzerlerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 149 sentetik ecza hap, 4 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz