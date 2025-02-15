Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Ünlü türkücü Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze konusunda sert bir tavır alacağım

Trump'tan bir tehdit daha: Sert bir tavır alacağım
CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler

CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, M.D. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 271 uyuşturucu hap ele geçirildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, durumundan şüphelenilen M.D'nin üst aramasında 271 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
img

Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
img

Reklam aşkı iddialarına böyle yanıt verdi
img

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu

Yapılan eleştirilere daha fazla dayanamadı
BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.