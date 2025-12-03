Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında Öğretmenler sitesi girişinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

YABANCI UYRUKLU GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine intikal eden ekipler, ilk kontrollerde gencin hayatını kaybettiği tespit etti. İncelemede; cesedin, Türkmenistan uyruklu Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Koldash Syddykov'a (24) ait olduğu belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Syddykov'un cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.