Haberler

Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar site girişinde hareketsiz yatan genci görünce ekiplere haber verdi. Ekipler gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkmenistan uyruklu 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Koldash Syddykov'a ait olduğu belirlenen cansız beden otopsi için morga kaldırıldı.

  • Karabük'te Türkmenistan uyruklu Karabük Üniversitesi öğrencisi Koldash Syddykov ölü bulundu.
  • Koldash Syddykov'un ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında Öğretmenler sitesi girişinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

YABANCI UYRUKLU GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine intikal eden ekipler, ilk kontrollerde gencin hayatını kaybettiği tespit etti. İncelemede; cesedin, Türkmenistan uyruklu Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Koldash Syddykov'a (24) ait olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Syddykov'un cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray taraftarını kızdıran sözler
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
Borsada manipülasyon soruşturması! Gözaltına alınan Gökhan Gönül adliyede

Gözaltına alınan Gökhan Gönül adliyede! Polisler böyle getirdi
Bahçeli ve diğer liderlerden Özel'e tebrik telefonu!

Bahçeli ve diğer liderlerden Özel'e tebrik telefonu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.