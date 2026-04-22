Karabük'te trafikte makas atan sürücüye 90 bin lira ceza

Karabük'te trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 60 gün el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 78 YE 398 plakalı otomobilin sürücüsünün Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda trafikte makas atarak ilerlediğini belirledi.

Polis, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirildi.

Öte yandan Karabük-Ankara kara yolunda tehlikeli taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye de 3 bin lira ceza kesildi.