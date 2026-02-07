Haberler

Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki 37 LD 359 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda K.Ö. yönetimindeki 78 AAB 767 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Z.S, F.G, Z.Ç. ve E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım

Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL