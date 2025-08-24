Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Karabük'te otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
B.D. idaresindeki 06 TNM 66 plakalı otomobil, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de B.İ.A. yönetimindeki 34 DRN 934 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, apartmanın bahçesine devrildi.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki A.C. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel