Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta meydana geldi. A.S.(22) idaresindeki 06 BA 0665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü A.S. ve yanındaki Y.P. (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Y.P.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
