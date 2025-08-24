Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Y.B. idaresindeki 34 RP 1550 plakalı hafif ticari araç, Karabük- Ankara kara yolu Kemal Oyman mevkisinde H.D. yönetimindeki 34 UTJ 07 plakalı cip ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel