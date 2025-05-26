Karabük'te Trafik Kazası: 1'i Çocuk 5 Yaralı
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında toplam 5 kişi yaralandı. İlk kaza Safranbolu ilçesinde, D.K. yönetimindeki otomobilin devrilmesi sonucu yaşandı. İkinci kaza ise Öğlebeli Kavşağı'nda oldu; O.İ. idaresindeki hafif ticari araç, bordür taşlarına çarparak aydınlatma direğine çarptı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Safranbolu ilçesinde D.K. idaresindeki 37 HE 927 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki Ş.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kent merkezi Öğlebeli Kavşağı'nda ise O.İ. idaresindeki 06 DMJ 798 plakalı hafif ticari araç, önce bordür taşlarına ardından aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araçtaki A.G.İ. (2), G.İ. ve H.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.