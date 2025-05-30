Karabük'te Toprak Kayması Yol Çalışmalarını Engelledi

Karabük'te Toprak Kayması Yol Çalışmalarını Engelledi
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Karabük'ün Şenler köyü mevkisinde meydana gelen toprak kayması, yola inen kaya parçaları nedeniyle köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdare ekipleri yolu açmak için çalışmalar başlattı. Şenler köyüne alternatif ulaşım, Pirinçlik- Sipahiler köyü Belen Mahallesi üzerinden sağlanıyor.

KARABÜK'te toprak kaymasının ardından yola inen kaya parçaları nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük merkeze bağlı Şenler köyü yolu mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Kaya parçalarının yola inmesinin ardından köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Şenler köyüne ulaşım Pirinçlik- Sipahiler köyü Belen Mahallesi üzerinden sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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