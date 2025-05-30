Karabük'te Toprak Kayması: Köy Yolu Kapandı
Karabük'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle Şenler köyü yoluna kaya parçaları düştü ve yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolu açmak için çalışmalara başladı.
KARABÜK'te toprak kaymasının ardından yola inen kaya parçaları nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
Karabük merkeze bağlı Şenler köyü yolu mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Kaya parçalarının yola inmesinin ardından köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Şenler köyüne ulaşım Pirinçlik- Sipahiler köyü Belen Mahallesi üzerinden sağlanıyor.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel