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Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 34 NDK 064 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde önünde seyreden M.A. yönetimindeki 59 AIP 159 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki Yakup Y. (46), E.O, H.G.Y. (12), S.A.O. (9), E.S.Y. (7), A.O. (7), İ.Y. (5) ve A.R.O. (4) yaralandı.

Sağlık personelince yapılan kontrolde Yakup Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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