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Karabük'te Tarık Çimen, gelini Karbeyaz Çimen'i öldürdü

Karabük'te Tarık Çimen, gelini Karbeyaz Çimen'i öldürdü

Güncel Haberler

Karabük'te cezaevinden çıkan Tarık Çimen, balkondan tırmanarak eve girdiği sırada tartışma çıkardığı gelini Karbeyaz Çimen'i başından vurarak öldürdü. Tarık Çimen tutuklandı.

-KARABÜK'te cezaevinden çıktıktan sonra balkondan tırmanarak eve giren Tarık Çimen'in (47) öldürdüğü gelini Karbeyaz Çimen'in (19) cenazesi, toprağa verildi.

Oğlu S.Ç. ile gelini Karbeyaz Çimen ile 3 ay önce düğün meselesi nedeniyle tartışıp, ikisinin şikayeti sonrası cezaevine girip, 22 Haziran'da tahliye edilen Tarık Çimen, 28 Haziran gecesi eşi G.Ç., çocukları S.Ç. ve M.Ç. ile gelini Karbeyaz Çimen'in yaşadığı Yenimahalle Gazi Caddesi'ne geldi. Balkondan tırmanıp, 3'üncü kattaki eve giren Tarık Çimen ile aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Tarık Çimen, belinden çıkardığı tabanca ile Karbeyaz Çimen'i başından vurarak öldürdü. Cenaze morga kaldırılırken, Tarık Çimen gözaltına alındı. Eve 2 oğlu ve gelinini öldürmek için girdiğini itiraf eden Çimen, tutuklandı. Karbeyaz Çimen için ise bugün öğle vakti Cumayanı köyünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, aile mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Özelci - Güncel

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