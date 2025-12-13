Karabük'te tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

Karabük'te çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

M.K'nin (29) 100. Yıl Mahallesi'ndeki iş yerinde tarihi sikke ve objeler bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.K. gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 sikke, 10 obje, 5 yüzük, 2 kolye ucu ile ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 170 tabanca fişeği, 2 define arama el dedektörü ve 2 bakır define arama çubuğu ele geçirildi.

Öte yandan, 2 el yapımı patlayıcı madde olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi'ne (PAMİT) teslim edildi.