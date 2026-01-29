Haberler

Karabük'te su samuru görüntülendi

Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti'nde bir su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde su samurunun buz tutan gölet üzerinde yürüdüğü anlar yer alıyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir gölette görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bostancılar Göleti'nde su samurunu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, buz tutan gölette bir süre yürüyen su samurunun daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

