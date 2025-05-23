Karabük'te Şimşek Show: Geceyi Aydınlatan Görsel Şölen
Karabük'te gece saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak yağmur öncesinde oluşan şimşekler, kentin üzerinde büyük bir görsel şölen sundu. Vatandaşlar bu anları cep telefonları ve araç kameralarıyla kaydetti.
Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı
KARABÜK - Karabük'te gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur öncesinde oluşan şimşekler kentin üzerinde adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla ve araç kameralarıyla görüntülendi.
Karabük'te dün gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Dakikalarca görsel şölen sunan şimşekler cep telefon kameralarıyla ve araç kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - Güncel