Karabük'te Şimşek Show: Geceyi Aydınlatan Görsel Şölen

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

KARABÜK - Karabük'te gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur öncesinde oluşan şimşekler kentin üzerinde adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla ve araç kameralarıyla görüntülendi.

Karabük'te dün gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Dakikalarca görsel şölen sunan şimşekler cep telefon kameralarıyla ve araç kameralarıyla kaydedildi.