Karabük'te siber suçlarla mücadele semineri düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Dijital Şiddetle Mücadele Kulübü organizasyonunda siber suçlarla mücadele konulu seminer yapıldı.

KBÜ Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'ndaki seminerde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Taşpınar, siber güvenliğin ve "siber vatan" kavramlarının öneminden bahsetti.

Kulübün akademik danışmanı Öğr. Gör. Dr. Hülya Özçağlar Eroğlu ise dijital şiddetin, dezenformasyon, siber güvenlik ve siber vatan kavramlarının birbiriyle olan bağlantısına değindi.

Seminer, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Mehmet Doğan'ın "Siber Güvenlik" başlıklı sunumuyla tamamlandı.