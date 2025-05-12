Karabük'te şehit anneleri yemekte buluştu

Karabük'te şehit anneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Anneler Günü dolayısıyla Öğretmenevi'nde düzenlenen yemekte konuşan Karabük Milletvekili Cem Şahin'in eşi Esra Şahin, şehit annelerinin her zaman başlarının üstünde yeri olduğunu belirtti.

Tüm annelerin gününü kutlayan Şahin, şehitlerin emaneti annelerin her zaman yanlarında ve emirlerinde olduklarını ifade etti.

Yemeğe, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek'in eşi Fatma Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'nin eşi Leyla Hasan Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve eşi Nurhan Bilgiç ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay da katıldı.