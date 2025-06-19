Karabük'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki kapalı otoparkta çıkan yangında, park halindeki otomobilin motor kısmı yangın nedeniyle hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kapalı otoparkta bulunan 78 BA 912 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın otomobilde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.