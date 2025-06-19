Karabük'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kapalı otoparkta bulunan 78 BA 912 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın otomobilde hasara yol açtı.