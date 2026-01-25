Haberler

Karabük'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'te A.S. yönetimindeki otomobil, park halindeki tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

A.S. (22) idaresindeki 06 BA 0665 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta park halindeki tırın dorsesine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Y.P. (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
