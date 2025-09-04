Karabük'te Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı

Haberler

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eflani-Kastamonu Daday kara yolu, Kababayır mevkisinde M.O. yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki otomobilde yangın çıktı, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, görevliler yaptıkları kontrolde sürücü Y.Y. (44) ile aynı otomobildeki Z.Y. (64) ve Z.Y'nin (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü M.O. (43), N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O. (15) ile diğer otomobildeki H.Y. (18) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların ve cenazelerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
