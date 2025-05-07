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Karabük'te Ormanlıklara Giriş Yasaklandı

Karabük'te Ormanlıklara Giriş Yasaklandı
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ormanların yangınlardan korunması amacıyla 2 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Vali Yavuz, güvenlik değerlendirmesi toplantısında suçla mücadele ve orman koruma konularında önemli mesajlar verdi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 2 Haziran-31 Ekim dönemi için yasaklandığını bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen mart ayı güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu söyledi.

Suç ve suçlularla mücadelenin artarak devam edeceğini vurgulayan Yavuz, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz bundan böyle de devam edecektir." dedi.

Yavuz, hava sıcaklıklarının artması ve yaz mevsiminin yaklaşması dolayısıyla ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi noktasında vatandaşları duyarlı olmaya çağırarak, "Ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarının önlenmesi adına 2 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlarımıza, görevli ve izin verilenler dışında girişler yasaklanmıştır. Unutmayalım ki geleceğimiz olan akciğerlerimiz ormanlarımızı, yeşil vatanımızı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir." ifadesini kullandı.

Daha huzurlu ve güvenli Karabük için Valilik koordinasyonunda kolluk birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve basın mensuplarıyla el ele vererek çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Yavuz, şehrin huzuru ve güvenliği için çalışanlara, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek de katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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