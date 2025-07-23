Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına, orman ekipleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve ilgili kurumların desteğiyle helikopter, 87 araç ve 316 personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 18 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yürütüyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

"Yaklaşık 55 hektarlık karaçam ormanımız zarar gördü"

Gazetecilere açıklama yapan Yavuz, dün saat 16.32 sıralarında gelen yangın ihbarı üzerine tüm ekiplerin Burunsuz köyü Cildikısık mevkisine intikal ederek saat 16.55'te müdahaleye başladığını, gece boyunca çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yavuz, yaklaşık 18 saattir orman işletme müdürlükleri, İl Özel İdaresi, belediyeler, AFAD, Kızılay, Kardemir'e ait araç ve gereçler ile 87 araç ve 316 personelle yangına müdahale edildiğini aktararak, "Yangının başladığı saatten bu saate kadar herhangi bir can kaybının olmaması, herhangi bir vatandaşımıza zarar gelmemesi en büyük teselli kaynağımız. Dün yangın başladıktan kısa süre sonra helikopter destekli müdahalelere devam edildi. Maalesef yaklaşık 55 hektarlık karaçam ormanımız zarar gördü." dedi.

Bölgenin zor arazi şartlarına sahip olduğuna işaret eden Yavuz, "Zaman zaman, yer yer müdahalede sıkıntılar yaşandı fakat kahraman ormancılarımız, itfaiyecilerimiz, görevli arkadaşlarımız gece boyunca sabaha kadar canlarını riske atarak müdahale ettiler. Sabahın ilk ışığıyla da artık yangının etrafını çevirmeye başladık. Bu saat itibarıyla 1-2 noktada söndürme ve soğutma çalışmalarımız hızlandı ve yoğunlaşıldı." diye konuştu.

Yavuz, bölgenin yakınında Ankara-Karabük kara yolu ile Ankara-Karabük demir yolu hattının bulunduğunu belirterek, yangını söndürme çalışmalarında yer alan tüm ekiplere teşekkür etti.

Koordinasyon ve işbirliği içerisinde etkin mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Yavuz, "Bu etkin mücadelenin yürütülmesinden dolayı da başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha bu tür yangınlarla bizleri karşılaştırmasın." dedi.

Yavuz, bölgenin yerleşim yerlerine çok yakın olmadığını ancak 1-2 mahalleye yakın alanlar olduğunu dile getirerek, "Dün yangının ilk noktasında rüzgar hakimdi. Rüzgarın etkisiyle yangının yayılma hızını tam tahmin edemediğimizden tedbir amaçlı 1-2 mahallemizdeki bazı evlerimizi tahliye ettirdik. Fakat kontrol altına aldıktan sonra da vatandaşlarımızı güvenli şekilde şimdi evlerine yerleştireceğiz. Karabük'ümüze, Karabüklü hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrı

Valilik olarak 2 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde ormanlara, izin verilenler ve görevliler dışında giriş ve çıkışları yasakladıklarını hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Lütfen hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde meteorolojinin verilerini takip ederek bu anlamdaki hassasiyetimizi koruyalım. Lütfen ormanlarımızı, akciğerlerimizi, yeşil vatanımızı koruyalım çünkü bu ormanlar bizlere emanet. Bu yangınlar sadece ormanlardaki ağaçların yanmasıyla bitmiyor, ormanlarda yaşayan canlılarımız da maalesef zarar görüyor. Onlar da yok oluyorlar. Bizim onları da korumamız lazım. Aynı zamanda biyoçeşitliliğe ciddi zarar veriyor. Bu tabiat, doğa, ormanlar, canlılar, hepsi bizlere emanet. Dolayısıyla bu emanetlerimize de hassasiyetle sahip çıkmamız lazım. korumamız lazım. Bu konuda da vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini özellikle istirham ediyorum.

Sadece il merkezindeki bir piknik alanı hariç tüm piknik alanlarında da ateşli pikniği dün yasaklayıp ilan etmiştik. Tekrar bunu da vatandaşlarımıza hatırlatmak isterim. İkinci bir emre kadar Karabük sınırları içerisinde Karabük Belediyesinin il merkezinde işletmiş olduğu park dışındaki hiçbir alanda ateşli pikniğe izin verilmeyeceğine ve bu anlamda ısrar eden vatandaşlarımız hakkında da gerekli işlemin yapılacağını da belirtmek istiyorum."

Vali Yavuz, soru üzerine, "Yangının başladığı alanda bizim açıkçası piknik veya ateşli piknikle ilgili bir tespitimiz yok. Bu anlamda araştırmalarımız devam ediyor. Zaten yangının başladığı alan bir yerleşim alanı da değil. Bu anlamda arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda da bazı tespitlerimiz var. Bunları kesinleştirdikten sonra inşallah sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.