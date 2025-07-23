Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
Karabük'te, Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu ve Köprübaşı Mahallesi tahliye edildi.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.
Öte yandan Köprübaşı Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel