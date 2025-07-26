Karabük'te Orman Yangını: 18 Köy Boşaltıldı

Karabük'te Orman Yangını: 18 Köy Boşaltıldı
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Karabük'te başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı ve ilk belirlemelere göre 18 köy boşaltıldı. Ekipler havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

DAĞIN ETEKLERİ ALEV ALDI; İL GENELİNDE 18 KÖY BOŞALTILDI

Karabük'teki orman yangını devam ederken, sabah saatlerinde Hocaoğlu Köprüsü mevkisinden Karabük yönüne doğru dağın tepesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle eteklere indi. Dere yatağına yakın bir noktadaki ormanda bir anda alevler yükseldi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı. Farklı bölgelerdeki orman yangınlarına müdahale sürerken, Karabük genelinde bugüne kadar 18 köy boşaltıldı.

Ali Sencer ARSLAN- Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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