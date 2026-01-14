Haberler

Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci ödüllendirildi

Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından ödüllendirildi.

Akbaş, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Jahangır Gapurjanov'u, kar yağışı altında saygı duruşunda bulunduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından makamında kabul etti.

Gapurjanov'a içinde kitaplar ve kırtasiye malzemeleri bulunan çanta veren Akbaş, öğrenciyi tebrik etti.

Akbaş, "Gerçekten çok güzel bir davranış sergiledin. Ağabeylerin seni çekerek bu güzel davranışını hem Karabük hem de Türkiye'deki bütün okullara örnek gösterecek." dedi.

Jahangır Gapurjanov da "Pazar akşamı Sarıkamış Harekatı ile ilgili film izledim. Ertesi gün okula giderken İstiklal Marşı okunduğunu duydum. Hazır ola geçip eşlik ettim. Hava soğuktu. Yapmam gereken bir davranıştı. Aklıma izlediğim filmdeki şehitler geldi. O yüzden yapmam gereken davranışı yaptım. Hazır ola geçip İstiklal Marşı'nı okudum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
