Kar Yağışı Altında Saygı Duruşu
Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan bir öğrenci, kar yağışı altında altında saygı duruşunda bulundu.
100. Yıl Mahallesi'ndeki Şehit Nurettin Seki İlkokulu'na giden bir öğrenci, o sırada İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu.
Kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci, İstiklal Marşı bitince koşarak okuluna gitti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel