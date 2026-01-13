Haberler

Kar Yağışı Altında Saygı Duruşu

Güncelleme:
Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan bir öğrenci, kar yağışı altında altında saygı duruşunda bulundu.

100. Yıl Mahallesi'ndeki Şehit Nurettin Seki İlkokulu'na giden bir öğrenci, o sırada İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu.

Kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci, İstiklal Marşı bitince koşarak okuluna gitti.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
