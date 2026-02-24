Haberler

Karabük'te 3 katlı müstakil ev yandı; 1 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te 3 katlı müstakil ev yandı; 1 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen Salim Ö., hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.

KARABÜK'te, 3 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde bulunan ve dumandan etkilenen Salim Ö., hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta Emrah Ö.'ye ait 3 katlı müstakil evde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Salim Ö., dumandan etkilendi. Salim Ö., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınır çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

"Arkasında enkaz bırakmak" deyiminin canlı örneği! Sonunda istifa etti
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak