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Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Karabük'te bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

K.G. idaresindeki 78 AC 813 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda Mısır uyruklu S.M. yönetimindeki 78 MA 0860 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada 36,5 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü S.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ve kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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