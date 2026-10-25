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Karabük'te motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Karabük'te motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Karabük'te Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru kedi, kontrollerin ardından salıverildi.

KARABÜK'te park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmından ses duyan araç sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yavru kedi, kontrollerin ardından salıverildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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