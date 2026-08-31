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Karabük'te Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı

Karabük'te Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı
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Karabük'te kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'te kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karabük Köyü Mahallesi yakınlarında ormanlık alandaki kuyuda mahsur kalan köpeği fark eden Erol Çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerden bir itfaiye eri, merdivenle kuyuya inerek mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek, gerekli kontrollerin ardından bırakıldı.

Kaynak: AA
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