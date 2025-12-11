Karabük'teki silahlı kuyumcu soygunu davasında 5 sanık hakkında mütalaa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya silahlı ve maskeli düzenlenen soyguna ilişkin davada iddia makamı, 5 sanık hakkındaki mütalaasını sundu.

Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Aralık'ta görülen 3. duruşmaya taraf avukatları ve işletme sahibi katıldı. Sanıklar E.Ü, R.Ç, R.K. ve E.E.E. tutuklu bulundukları Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı, C.Ç. ise sağlık sorunları nedeniyle hazır edilemedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah satın alma, taşıma ve bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı, kardeş sanıklar C.Ç. ve R.Ç. ile arkadaşları E.E.E. ve E.Ü'nün, olay tarihinden yaklaşık 6 ay önce kuyumcu soygununu planladıklarını belirtti.

Soygun fikrinin ilk olarak C.Ç. tarafından ortaya atıldığı ve diğer sanıklara anlatılarak birlikte suç işleme kararının alındığını aktaran savcı, bu doğrultuda sanıkların sık sık görüşerek suçun işlenme şekline, iş yerine geliş ve işyerinden kaçış güzergahına ilişkin plan ile telefon üzerinden mesajlaşma ve konuşma yaptıklarını, C.Ç. ve R.Ç'nin plandan diğer sanık R.K'ye de bahsettiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 10 Ocak'ta bir kuyumcuya giren 3 kişi, silah tehdidiyle dükkandaki altınlardan bazılarını gasbederek kaçmış, olayın ardından yakalanan 5 şüpheli tutuklanmıştı.