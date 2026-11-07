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Karabük'te kontrolden çıkan minibüs, kot farkından 2 otomobilin üzerine devrildi

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Karabük'te kontrolden çıkan minibüs, Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta kot farkı olan yoldan apartmanın park alanındaki 2 otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken minibüs ve 2 otomobilde maddi hasar oluştu.

KARABÜK'te kontrolden çıkan minibüs, kot farkının olduğu yoldan park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. 78 S 0087 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Minibüs, daha sonra yoldan, kot farkının olduğu bir apartmanın park alanında bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, minibüs ve 2 otomobilde hasar oluştu.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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