Karabük'te Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Güncelleme:
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eskipazar ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. idaresindeki 45 SU 339 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 78 AAH 888 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.D., A.T.D., Z.M.D., A.Ç. ve K.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
