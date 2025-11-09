Karabük'te Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eskipazar ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. idaresindeki 45 SU 339 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 78 AAH 888 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.D., A.T.D., Z.M.D., A.Ç. ve K.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,