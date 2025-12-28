Karabük'te kar etkisini sürdürüyor

KARABÜK'te 2 gündür etkili olan kar yağışı sürerken, kentte 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Kentte 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Karabük-Bartın kara yolu 1030 rakımlı Ahmetusta mevkisinde sürücüler düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Safranbolu Kirkille mevkisinde ise gece saatlerinde sürücünün kontrolünü yitirdiği 06 DJK 676 plakalı TIR, yoldan çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla TIR kurtarıldı. Bölgede kar ile kaplı çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, tipi şeklinde kar yağışı ile görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Cumartesi ulaşıma kapanan 112 köy yolu sayısının ise ekiplerin çalışmaları sonucu 26'ya düşürüldüğü ifade edildi.