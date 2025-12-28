Haberler

Karabük'te kar etkisini sürdürüyor

Karabük'te kar etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekipler TIR'ı kurtarırken, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

KARABÜK'te 2 gündür etkili olan kar yağışı sürerken, kentte 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Kentte 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Karabük-Bartın kara yolu 1030 rakımlı Ahmetusta mevkisinde sürücüler düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Safranbolu Kirkille mevkisinde ise gece saatlerinde sürücünün kontrolünü yitirdiği 06 DJK 676 plakalı TIR, yoldan çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla TIR kurtarıldı. Bölgede kar ile kaplı çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, tipi şeklinde kar yağışı ile görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Cumartesi ulaşıma kapanan 112 köy yolu sayısının ise ekiplerin çalışmaları sonucu 26'ya düşürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi