Karabük'te kar yağışı

KARABÜK'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle Ahmetusta Geçidi'nde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karabük'te, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde sürücüler, kar nedeniyle düşük hızla ilerledi. Karayolları ekipleri ise yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ahmetusta mevkiinde bulunan çam ağaçları ise eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kar yağışı şehir merkezinde de etkili oldu. Eflani Ortakçılar Göleti ve çevresindeki karla kaplı ormanlar güzel manzaralar oluşturdu. Safranbolu Beştepeler mevkiinde ise yapan kar yağışı ile birlikte sürücüler yolda güçlükle ilerledi.