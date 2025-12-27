Haberler

Karabük'te Kar Yağışı Etkili: Ahmetusta Geçidi'nde Karayolları Ekipleri Çalışma Yaptı

Karabük'te Kar Yağışı Etkili: Ahmetusta Geçidi'nde Karayolları Ekipleri Çalışma Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Ahmetusta Geçidi'nde karayolları ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Şehir merkezinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor, doğal manzaralar oluşuyor.

KARABÜK'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle Ahmetusta Geçidi'nde Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karabük'te, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde sürücüler, kar nedeniyle düşük hızla ilerledi. Karayolları ekipleri ise yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ahmetusta mevkiinde bulunan çam ağaçları ise eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kar yağışı şehir merkezinde de etkili oldu. Eflani Ortakçılar Göleti ve çevresindeki karla kaplı ormanlar güzel manzaralar oluşturdu. Safranbolu Beştepeler mevkiinde ise yapan kar yağışı ile birlikte sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı

Tartıştığı babasını karnından bıçakladı