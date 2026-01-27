Haberler

Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Karabük'te kontrolünü kaybeden kamyonet, 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. Olayda sürücü ve yolcu yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

KARABÜK'te sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin 30 metre yükseklikten şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kapullu-5000 Evler bağlantı yolunda meydana geldi. U.K.'nin kontrolünü yitirdiği 78 ABK 479 plakalı kamyonet, 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü U.K. ve yolcu konumundaki M.K., ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
