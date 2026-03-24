Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde 59 yaşındaki kamyon sürücüsü İ.K.'nın kullandığı aracın çarptığı 42 yaşındaki Mehmet B. yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.
İ.K. (59) idaresindeki 78 ABK 316 plakalı kamyon, Yenice-Zonguldak kara yolu Sanayi Kavşağı'nda Mehmet B'ye (42) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet B. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü İ.K. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu