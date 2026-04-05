Haberler

AK Parti Karabük heyeti, kentte incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karabük milletvekilleri ve il başkanı, kentte devam eden kamu yatırım projelerini inceledi. AFAD hizmet binası, cimnastik salonu ve tren garı restorasyonları hakkında bilgi aldılar.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kentte yapımı ve restorasyonu devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, heyet, AFAD hizmet binası inşaat alanında incelemede bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, ana hizmet binası ve arama kurtarma binası olmak üzere üç ana bölümden oluşacak 5 bin 7 metrekarelik tesisin, afetlere müdahale kapasitesini artırmasının yanı sıra eğitim ve koordinasyon faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni Mahalle'de yapımı süren Gençlik ve Spor Bakanlığı Cimnastik Salonu inşaatı ile tren garında yürütülen restorasyon çalışmalarını da inceleyen heyet, daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Karabük'te yürütülen çalışmalar ve İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen hizmetlerin ele alındığı ziyarette, kentte yürütülecek faaliyetler değerlendirildi.

İncelemelere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

