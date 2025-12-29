Haberler

Karabük'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hastanede öldü

Karabük'te araç kullanırken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki Mustafa Ataş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te araç kullanırken kalp krizi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Ataş (49) idaresindeki 67 NA 019 plakalı otomobil, Namal Kavşağı'nda sürücünün fenalaşması sonucu önce refüje ardından yön levhasına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ataş, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ataş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
