Karabük'te kadın minibüs şoförü göreve başladı

Karabük'te kadın minibüs şoförü, şehir içi hatta görev yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, dün Ulaşım A.Ş'de işe kabul edilen Hatice Elmacı'nın, şehir içi minibüsünde direksiyon başına geçtiği belirtildi.

Ekibe katılan kadın şoförün ilk yolcularının, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyeleri olduğu kaydedilen açıklamada, "Belediye hizmetlerimizin her alanında, yetenekli kadınlarımız daha fazla yer alacaklar." ifadeleri kullanıldı.