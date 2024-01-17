Karabük'te kadın minibüs şoförü göreve başladı
Karabük Belediyesi, Ulaşım A.Ş'de işe kabul edilen Hatice Elmacı'nın şehir içi minibüsünde görev yapmaya başladığını duyurdu. İlk yolcuları Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyeleri olan Elmacı, belediye hizmetlerinde kadınların daha fazla yer alacağını gösterdi.
Karabük'te kadın minibüs şoförü, şehir içi hatta görev yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, dün Ulaşım A.Ş'de işe kabul edilen Hatice Elmacı'nın, şehir içi minibüsünde direksiyon başına geçtiği belirtildi.
Ekibe katılan kadın şoförün ilk yolcularının, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyeleri olduğu kaydedilen açıklamada, "Belediye hizmetlerimizin her alanında, yetenekli kadınlarımız daha fazla yer alacaklar." ifadeleri kullanıldı.